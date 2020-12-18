Обстановка в Хабаровском крае 18 декабря 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Евгения МОЛОТОВА

Сегодня, 18 декабря, в Хабаровске без существенных осадков, возможен слабый снег, ночью -22 -20, днем -18 -16, ветер юго-западный 8-13 м/с. На юге края местами небольшой снег, ночью -27 -20, днем -18 -13, ветер юго-западный 8-13 м/с. В центральных районах местами небольшой снег, ночью -39 -15, днем -28 -10, ветер различных направлений 3-12 м/с. На севере края без существенных осадков, ночью -34 -19, днем -23 -16, ветер западный, северо-западный 3-14 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в Хабаровском крае колеблется от 9 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений в крае 30307.