В селах Хабаровского края обеспечат бесперебойное энергоснабжение Фото: Правительство Хабаровского края

В селах Хабаровского края обеспечат бесперебойное энергоснабжение. Добиться этого собираются с помощью нового газопоршневого агрегата, который доставили на электростанцию села Богородское Ульчского района. На его покупку краевые власти потратили более 80 миллионов рублей.

- Оборудование поможет без перебоев проходить периоды пиковых нагрузок и обеспечить надежное энергоснабжение жителей сел Богородское и Нижняя Гавань. Напомним, газопоршневую электростанцию в Богородском построили в 2009 году. Она заменила старую станцию, работавшую на дизеле, - рассказали в министерстве ЖКХ края. - До 2015 года с обеспечением электричеством справлялись три газопоршневых агрегата. До 2020 года объем потребления увеличился в 1,5 раза, потребовалось нарастить мощность электростанции.

На сегодняшний день известно, что оборудование уже начали устанавливать. Монтаж планируют закончить до конца декабря, в январе проведут пусконаладочные работы.