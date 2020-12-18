Михаил Дегтярев ознакомился с ходом строительства логистического центра Почты России в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Глава региона ознакомился с ходом строительства, побывав в здании логистического почтового центра, где сейчас завершаются строительные работы и выполняется монтаж автоматизированного сортировочного оборудования.

Михаил Дегтярев отметил удачное расположение центра для выполнения полного цикла терминального обслуживания на Дальнем Востоке. Он также подчеркнул важность создания новых рабочих мест - в перспективе ближайших пяти лет ЛПЦ обеспечит рабочими местами около 800 жителей края. Глава региона поручил представителям министерства информационных технологий и связи рассмотреть возможные меры региональной поддержки почтового оператора, а также разработку дорожной карты по взаимодействию с Почтой России, направленную на улучшение качества услуг на территории края.

- Таких крупных объектов запланировано всего семь по России. Выбор Хабаровска в качестве места расположения ЛПЦ неслучаен: здесь сходятся основные транспортные маршруты, связывающие не только ключевые точки внутри страны, но и важнейшие пункты на карте Азиатско-Тихоокеанского региона. Запуск проекта еще раз подчеркнет, что здесь - восточная столица России, крупнейший политический, экономический, культурный и образовательный центр, - заявил врио губернатора.

Логистический почтовый центр Хабаровска является частью совместного инвестиционного проекта АО «Почта России» и банка ВТБ по созданию современной трехуровневой логистической инфраструктуры.