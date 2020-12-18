Обстановка в Хабаровске 18 декабря 2020: отключения воды и отопления, заболеваемость Фото: Борис КОКУРИН

По данным на утро 18 декабря 2020 года, в Хабаровске без горячей воды остались жильцы дома №84 на улице Калинина. Причина тому - порыв стояка в подъезде дома. Отключений холодной воды и отопления в городе нет.

- За минувшие стуки в краевой столице с дорог собрали 64 кубометра снега, случилось 37 дорожных аварий, по номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 768 раз. По данным на утро 18 декабря, на городские маршруты вышли 557 единиц общественного транспорта. Из них 31 трамвай, 18 троллейбусов и 508 автобусов, - рассказали в городской администрации.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений в крае 30307. Из них вылечились 24760, скончался 191 человек. За минувшие сутки выявили 343 новых случая заражения, из них 181 в Хабаровске. Жителей и гостей краевой столицы призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чаще мыть руки, регулярно делать в помещениях влажную уборку.