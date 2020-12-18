Нового замминистра-председателя комитета по туризму назначат в Хабаровском крае Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Нового замминистра-председателя комитета по туризму назначат в Хабаровском крае. Конкурс на замещение вакантной должности уже объявили. Среди должностных обязанностей создание условий для развития туризма, а именно реализация государственной политики в сфере туризма и туристской деятельности.

- Кандидатов на пост будут отбирать по ряду критериев. Среди них наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры по направлениям «Экономика и управление», «Сервис и туризм», и иным направлениям подготовки (специальностям), стаж не менее четырех лет на гражданской службе или работе по специальности. Зарплата - от 75 до 90 тысяч рублей, - рассказали в краевом минкультуры.

Документы от кандидатов принимают в срок до 11 января 2021 года по адресу: Хабаровск, улица Карла Маркса, 56, кабинет 606. Время работы с 9:00 до 12:30 кроме выходных и праздничных дней. Более подробная информация на сайте министерства.