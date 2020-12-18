В Хабаровском крае прошел турнир по национальной борьбе на поясах «Сыны Амура» ФОТО: краевое минприроды

В Хабаровском крае прошел турнир по национальной борьбе на поясах «Сыны Амура». В состязаниях участвовали 60 борцов из четырех сельских школ Нанайского района. Ребята представляли села Иннокентьевка, Найхин, Синда и Троицкое.

- Соревнования прошли с 8 по 10 декабря 2020 года с целью популяризации национальных видов спорта коренных малочисленных народов. При этом спортивное мероприятие проводили с учетом требований, введенных в связи с пандемией, - рассказали в краевом министерстве природных ресурсов.

В соревнования участвовали дети 8-11 лет и юноши (девушки) 12-14 лет. Выступали они в восьми весовых категориях. Победителей и призеров в каждой весовой категории наградили грамотами и медалями. Отметим также, что состязание провели на субсидию краевого бюджета, выделенную на экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов.