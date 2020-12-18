В Хабаровский край доставили автобусы для школьников Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровский край доставили автобусы для школьников. В регион привезли 20 «ПАЗов» и четыре «ГАЗа» в рамках распоряжения Правительства России. Машины изготовили с учетом работы в северном климате, сделали термоизоляцию кузова, увеличили количество печек в салонах.

- Автобусы уже передали в Амурский, Бикинский, Верхнебуреинский, Вяземский, Комсомольский, Нанайский, Николаевский, Советско-Гаванский, Солнечный, Ульчский, Хабаровский и имени Лазо районы, - рассказали в министерстве образования и науки края.

Кроме того, четыре автомобиля выделили школам-интернатам №№ 10 и 19, школе №1 Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского краевого центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Вместимость автобусов от 10 до 31 человека, машины оснастили ремнями безопасности, сигнальными кнопками «Просьба об остановке». Также есть громкоговорящие устройства, приспособления, не позволяющие машине двигаться при открытой двери.