Орнитолог из Швеции рассказал об угодьях международного значения в Хабаровском крае ФОТО: Андриан Колотилин Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Орнитолог из Швеции рассказал об угодьях международного значения в Хабаровском крае. Стиг Холмштедт - орнитолог-любитель. Он и группа иностранных бердвотчеров отправились в поездку по Дальнему Востоку, а после Стиг сделал интересный отчет о поездке. Позже материалы попали в руки сотрудников ФГБУ «Заповедное Приамурье».

- Иностранные туристы посетили нашу страну в мае-июне 2019 года. За две недели бердвотчеры побывали в заповедниках «Кедровая падь», «Ханкайский», на реке Бикин, в заказнике «Удыль» и на хребте Мяо-Чан, где им удалось наблюдать практически 200 видов птиц, - рассказали в «Заповедном Приамурье».

Заказник «Удыль» привлекает ученых и орнитологов-любителей, поскольку является водно-болотным угодьем международного значения, характеризуется чрезвычайным богатством главным образом орнитофауны. Здесь встречается более 35 краснокнижных видов птиц. В заказнике всегда рады миролюбивым туристам и ученым.