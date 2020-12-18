На хабаровских дорогах вычислили должников с общим долгом 128 тысяч рублей Фото: Администрация Хабаровска

На хабаровских дорогах вычислили должников с общим долгом 128 тысяч рублей, из которых 108 тысяч - это неоплаченный транспортный налог. Очередной рейд провели в Индустриальном районе. В целом проверяющие остановили 40 автомобилей. Должникам вручили квитанции.

- Кроме того, сотрудники ГИБДД, налоговые инспекторы, судебные приставы и работники муниципалитета вручат должникам листовки с напоминанием оплатить задолженность, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В рамках проводимой работы с должниками автовладельцам, в отношении которых уже есть исполнительные производства, выписали повестки о необходимости явиться в отдел судебных приставов по Индустриальному району. Кроме суммы основного долга им придется заплатить еще и пени, начисленные за период просрочки.

Жителей города призывают не копить долги и вовремя оплачивать квитанции.