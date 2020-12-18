Родители в Хабаровском крае оформят новую выплату на ребенка до семи лет

В Хабаровском крае на «президентские» выплаты на детей потратят больше 600 миллионов рублей Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае на «президентские» выплаты на детей потратят больше 600 миллионов рублей. В регионе выплаты произведут на 120 тысяч детей. Деньги получат родители, воспитывающие детей в возрасте до восьми лет. Заявления на выплаты принимают уже с сегодняшнего дня. Накануне оказание поддержки семьям с детьми анонсировал во время ежегодной итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

- В этом году в силу эпидемиологических ограничений отменены массовые мероприятия, связанные с детскими елками. Я посоветовался и с правительством, с администрацией президента, и мы договорились о том, что страна, государство - мы сделаем нашим детям подарок, небольшой, скромный, но, тем не менее всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по пять тысяч рублей, - сказал президент.

Выплаты будут единовременными. Они полагаются семьям с детьми до восьми лет, рожденными 18 декабря 2012 года и позже. Заявление подавать не нужно, ПФР перечислит деньги по реквизитам счета, предоставленным на предыдущие выплаты на детей. Если счет закрыт, то надо будет заполнить заявление об изменении реквизитов.