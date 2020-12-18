В Хабаровске проверили, как дезинфицируют автобусы Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске проверили, как дезинфицируют автобусы. Инспекторы осмотрели 11 автобусов, работающих на маршрутах №№ 23 и 35. Целью этого мероприятия было убедиться, что рекомендации Роспотребнадзора выполняются.

- Согласно требованиям перевозчики, помимо генеральной вечерней уборки, должны не менее двух-трех раз в день проводить обработку салонов дезинфицирующими составами. На проверяемых маршрутах салоны обрабатывают средствами «Фарма-хлор», «Дельсан-Профи», «Астера», «Анолит», «Септострим». В конце смены работники компаний-перевозчиков протирают поручни, стекла и ручки, моют пол, опрыскивают дезсоставами остальные поверхности машин, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В рамках предписаний водителям и кондукторам выдают индивидуальные средства защиты. Кроме того, в автобусах есть запас химикатов для проведения обработки салонов во время межрейсовых стоянок. Замечаний к перевозчикам по итогам проверки нет.