Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 18 декабря 2020: лечатся 276 пациентов Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным на утро 18 декабря 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре, действующего на базе городской больницы №2, находится 527 человек. Из них у 276 пациентов официально подтвержден коронавирус. За сутки с этим заболеванием госпитализировали 49 человек, выписали по выздоровлению - 52.

- В реанимационном отделении находятся 33 пациента. У одного человека только подозревают заражение коронавирусом. Кроме того, получают лечение 250 пациентов с внебольничной пневмонией. За сутки с этим диагнозом госпитализировали 78 пациентов с пневмонией, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Жителей и гостей города убедительно просят избегать мест массового скопления людей, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, чаще и тщательнее мойте руки. Горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуют оставаться дома.