Хабаровские лыжники не теряют надежду в ожидании снегопадов Фото: Андрей АБРАМОВ

Бесснежная зима в Хабаровске внесла свои коррективы в планы спортсменов. Если конькобежцы, хоккеисты и фигуристы «отрываются» на льду, то лыжники не теряют надежду в ожидании снегопадов. Когда погода расщедрится на осадки, места для катания и соревнований оборудуют для горожан в уже привычных местах.

- Лыжников будут ждать неподалеку от города - на базе Дальневосточной государственной академии физической культуры, расположенной в Ильинке, и в районе Воронежа-1. Там обычно набивает лыжню спортивная школа «Лидер», а на базе «Снеговик» уже встречают фанатов горнолыжного спуска и сноуборда, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что не менее тысячи хабаровчан-любителей каждую зиму обновляют лыжню в краевой столице. Много и тех, кто занимается лыжным спортом профессионально. В планах для горожан проложить лыжный путь на территории парка ДОФ в Краснофлотском районе.