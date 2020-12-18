В Хабаровском крае обеспечивают амбулаторных больных лекарствами COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае обеспечивают амбулаторных больных COVID-19 лекарствами по поручения главы государства. В региональном министерстве здравоохранения держат этот вопрос на контроле. Ранее на эти цели из федерального бюджета выделили 49,5 миллиона рублей на лекарственное обеспечение амбулаторных больных. Пациентам лекарства доставляют волонтеры, также их выдают поликлиники и СКТ-центры, в случае выявления пневмонии и положительного результата экспресс-антиген теста на коронавирус.

- Отметим также, что Хабаровский край в ближайшее время из резервного фонда Правительства России получит еще 27,3 миллиона рублей. На эти деньги лекарствами обеспечат не менее 3200 пациентов. Этого количества достаточно, чтобы обеспечить пациентов с COVID-19 лекарствами в январе 2021 года, - рассказали в пресс -службе краевого правительства.