В Хабаровске раскрыли кражу на лодочной станции Фото: Иван ВИСЛОВ

В Хабаровске раскрыли кражу на лодочной станции. По предварительной информации, инцидент случился в сентябре 2020 года. В полицию обратился житель краевого центра и рассказал, что неизвестный в ночное время незаконно проник на территорию лодочной станции, похитил лодку с мотором и уплыл. Ущерб потерпевшая сторона оценила в сумму около 150 тысяч рублей.

- По подозрению в краже задержали 36-летнего жителя Индустриального района Хабаровска. Выяснилось, что ранее фигуранта не раз привлекали к уголовной ответственности. В июле 2020 года он условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за нарушение неприкосновенности жилища и кражу, - рассказали в пресс-службе МВД России по Хабаровскому краю.

Во время расследования выяснили, что задержанный причастен к хищению еще одного лодочного мотора стоимостью 100 тысяч рублей. Все похищенное имущество он продал за 45 тысяч рублей, а деньги потратил на личные нужды.