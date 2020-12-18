В Хабаровском крае открыли третью ледовую переправу Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае открыли третью ледовую переправу. Освидетельствование прошла временная трасса «Подъезд к селу Арка» в Охотском районе. Зимник соединяет населенный пункт с районным центром.

- Во время проверки специалисты измерили толщину льда. Она составляет 90 сантиметров, что безопасно для движения автомобилей грузоподъемностью до 20 тонн. Перемещаться одни будут по одной полосе поочередно, пропуская машины, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Также специалисты осмотрели поверхность льда на предмет трещин и опасных участков на всем протяжении переправы. На временной дороге уже установили дорожные знаки, вехи со светоотражающими элементами, пост с пожарным и спасательным оборудованием и шлагбаумы.

Жителей и гостей Хабаровского края убедительно просят не выходить и не выезжать на лед в местах, не прошедших освидетельствование.