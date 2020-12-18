В Хабаровск из Великого Устюга приедет помощник Деда Мороза Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Хабаровск из Великого Устюга приедет помощник Деда Мороза. Он исполнит заветные желания детей и взрослых. Для этого заранее отобрали самые яркие и интересные письма, поступившие на почту сказочного волшебника.

- Внимание Деда Мороза привлекли 13 интересных, ярких, творчески оформленных и трогательных писем от мальчишек и девчонок краевой столицы. Одно послание поступило от взрослой хабаровчанки с необычной просьбой, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Помощник Деда Мороза по поручению своего босса одарит авторов тем, чего они пожелали, и поздравит с наступающим Новым годом. Желанный гость прибудет в краевую столицу ранним утром 21 декабря и проведет в нашем городе три дня. По завершении миссии он поспешит на Сахалин, где его тоже очень ждут малыши и взрослые, не утратившие веры в чудеса.