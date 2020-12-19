Обстановка в Хабаровском крае 19 декабря 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 19 декабря, в Хабаровске без существенных осадков, ночью -23 -21, днем -18 -16, ветер западный 6-11 м/с. На юге края местами небольшой снег, ночью -27 -22, днем -20 -15, ветер западный 7-12 м/с. В центральных районах местами небольшой снег, ночью -40 -18, днем -20 -10, ветер различных направлений 3-14 м/с. На севере края местами небольшой снег, ночью -30 -19, днем -25 -16, ветер западный, северо-западный 4-14 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае общее число заболеваний коронавирусом 30648. Из них вылечились 25257, скончались 193