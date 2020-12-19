Дед Мороз и Снегурочка разносят еду и лекарства пенсионерам в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Дед Мороз и Снегурочка разносят еду и лекарства пенсионерам в Хабаровске. Волонтеры выполняют свою работу в рамках акции «Праздник с ДХ» (ДХ – добровольцы Хабаровска). Добровольцы в костюмах сказочных персонажей поздравляют самоизолированных с наступающим Новым годом.

- Мы помогаем людям по зову сердца. Сегодня мы живем в условиях сложной эпидемиологической ситуации, и помощь требуется не только нашим родным и близким, но и многим другим горожанам, особенно пожилым и одиноким, - рассказал доброволец Владислав Петрик, руководитель военно-патриотического клуба «Отвага».

На сегодняшний день в работе задействовали около 50 активистов. В преддверии праздников волонтеры ежедневно посещают около десятка заявителей. Акция продлится до 31 декабря включительно. Обращения граждан поступают по телефону: (4212) 46-70-61 на сайте в разделе «Оставить просьбу о помощи!» и через WhatsApp по номеру 8-924-210-90-99.