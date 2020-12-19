Рядом с Биробиджаном прогремят взрывы Фото: администрация Биробиджана

Рядом с Биробиджаном прогремят взрывы. Это проведут буровзрывные работы специалисты организации «Передвижная механизированная колонна «Биробиджанводстрой». По предварительной информации, их проведут 21 декабря 2020 года в 11:00 в карьере строительного камня (андезито- дацитов) месторождения «Биробиджанское». Место работ находится семи километрах на север от областного центра. Об этом сообщили в пресс- службе городской администрации.

Жителям и гостям города приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к ситуации, соблюдайте спокойствие.

Ранее сообщалось, что в областной столице случилась коммунальная авария из-за порыва. Без теплоснабжения остались шесть многоквартирных домов по улице Набережной №№ 20, 22, 22А, 22Б, 22В и 22Г. Как сообщили в городской администрации, ремонтные работы на трубопроводе завершили 18 декабря.