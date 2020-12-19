На озере Рица в Хабаровске открылся каток Фото: Алексей БУЛАТОВ

На озере Рица в Хабаровске открылся каток. Горожан приглашают на отдых с 19 декабря. Напомним, общественная территория некогда была заброшенным водоемом, больше походивший на болото. Однако в 2018 году возникла идея облагородить озеро, создать парк. Тогда начали решать вопрос по переводу территории из краевой собственности в городскую.

Уже тогда на проект по благоустройству территории возлагали большие надежды. Озеро Рица должно было стать одним из самых популярных мест для отдыха жителей самого большого района в городе. В Индустриальном работают крупные организации, а также предприятия среднего и малого бизнеса. Также здесь строят нескольких жилых комплексов. Судя по отзывам пользователей соцсети, каток – это отличная идея для отдыха горожан.