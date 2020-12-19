Ирина Зикунова: «Всем и поровну, потому что каждый ребёнок – он сам по себе чудесная ценность» Фото: Законодательная дума Хабаровского края

- Пресс-конференция Президента, на мой взгляд, знаменательна тем, что в ходе ответов на вопросы глава государства очень просто говорил об этике. В ответах Президента на вопросы прозвучала его позиция, и она вызывает уважение. Слова о личных границах, о настоящих ценностях семьи и близких отношений, об ответственности. И об очень простом критерии принятия решения человеком государственного масштаба: а это будет полезно для России? Вот так просто, без «тумана», – отметила спикер краевого парламента Ирина Зикунова.

Она также поддержала инициативу главы региона о единовременной выплате семьям, в которых есть дети до 7 лет включительно, по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Это решение анонсировал Президент России Владимир Путин на пресс-конференции и в этот же день подписал соответствующий Указ.

- В этом году, к сожалению, в силу эпидемиологических ограничений отменены массовые мероприятия, связанные с детскими елками, а праздник необычный, связан с ожиданиями, надеждами на будущее», – сказал президент. – Я посоветовался и с Правительством, и с Администрацией Президента, и договорились о том, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок. Небольшой, скромный, но, тем не менее,всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по пять тысяч рублей. Каждому ребенку, – объявил Президент.

Средства единовременно переведут без подачи документов и сведений тем семьям, которые уже получали социальные выплаты, начиная с апреля 2020 года. Остальным необходимо обратиться в Пенсионный фонд.

- Это доброе и справедливое решение под Новый год, без ссылок на уровень жизни и число детей – всем и поровну, потому что каждый ребёнок –он сам по себе чудесная ценность, – отметила Ирина Зикунова.

Напомним, Владимир Путин в течение 4,5 часов ответил на 60 вопросов журналистов из разных точек нашей страны. Они касались сфер здравоохранения, образования, экономики, политических и международных отношений.