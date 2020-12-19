Денис Кром: «Будем добиваться, чтобы в каждом дворе была спортивная и детская площадка»

Спорт должен стать доступнее, уверен молодой депутат. Фото: личный архив Дениса Крома

В Хабаровске в последнее время стали больше уделять внимания обустройству спортивной инфраструктуры. Причем речь идет не только о крупных комплексах, вроде Дворца единоборств, а о так называемом дворовом спорте. В краевом центре ежегодно открывается и обновляется свыше двадцати площадок, скажем так, для двигательной активности: где есть и детские качели-карусели, и место для физзарядки.

- У взрослых мы видим четко выраженный запрос на более комфортные условия – им нужны фитнес-залы, где будет весь комплекс услуг. В нашу зиму, при минус двадцати и ниже, на улице не позанимаешься, - рассказал Алексей Подгорный, заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению. – Но это не значит, что уличный спорт совсем не востребован - у него выражена сезонность.

Действительно, весной, летом и в начале осени площадки для воркаута, уличные тренажеры, парковая зона стадиона им. Ленина наполнены любителями активного отдыха. Некоторым приходится ехать за несколько остановок, чтобы побегать или позаниматься на тренажерах. Именно поэтому спортивных площадок должно быть в городе еще больше, уверен Денис Кром, депутат Законодательной думы Хабаровского края, избранный от Центрального района города Хабаровска.

- Мой участок можно называть одним из самых благополучных и комфортных не только в городе, но и в крае. В то же время Центральный район – один из самых густонаселенных и застроенных. Сейчас мы видим возрастающую потребность у людей в спортивных и детских площадках, - рассказал Денис Кром. - Пока эта потребность не удовлетворена на все сто процентов. Вместе с городской администрацией и активными хабаровчанами будем добиваться, чтобы в каждом дворе была и спортивная, и детская площадка.

Конечно, при дефицитном городском бюджете невозможно достичь такого результата одномоментно. Многое зависит и от инициативы горожан.

- Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, я продолжаю активную работу с избирателями. И вижу, что есть определенные пробелы – люди просто не знают о том, сколько есть различных программ и проектов, с помощью которых можно решать множество вопросов. Готов оказать консультативную и иную помощь в рамках своих депутатских полномочий, - заверил депутат.