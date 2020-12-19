Михаил Дегтярев встретился с ректором Амурского гуманитарно-педагогического госуниверситета

Глава края поблагодарил педагогов за их очень важный и нелегкий труд Фото: Александр Янышев

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, встретился с Виктором Бавыкиным, ректором Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета. Глава края подчеркнул, что сфера образования была и остается одной из приоритетных, стоящих на особом контроле, и поблагодарил педагогов в лице ректора за их крайне важный труд – воспитание подрастающего поколения.

Виктор Бавыкин рассказал как строится работа вуза с учетом меняющихся реалий жизни. Ежегодно обновляется перечень образовательных программ, так с 2020 года в вузе введены пять новых востребованных направлений, в 2021 году добавятся еще три.

Михаил Дегтярев отметил, что несмотря на определенные успехи, кадровые проблемы сферы образования не решены на все сто процентов. И очень важно, чтобы край закрывал потребность в педагогах собственными кадрами. Со своей стороны краевые власти готовы поддерживать учреждения образовательной сферы.