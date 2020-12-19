Житель Хабаровска «стащил» телефон у собутыльника, продал и потратил деньги на спиртное

Мужчина продал смартфон неизвестным людям Фото: Борис КОКУРИН

Олег (имя изменено - прим. ред.) оказался на вечеринке у случайных знакомых дома. Взгляд мужчины упал на сотовый телефон, который оставил собутыльник на подоконнике. После застолья хабаровчанин пошел под суд.

Гаджет Олег положил в карман и поспешил откланяться. После он продал смартфон неизвестным людям, а деньги спустил на алкоголь. Спустя некоторое время мужчину задержали.

Выяснилось, что у Олега обширная криминальная биография. Мужчина трижды привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражи. В послужном списке хабаровчанина есть и срок в колонии, который закончился в марте этого года. С момента освобождения Олег нигде не работал.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Злоумышленник полностью признал свою вину, активно способствовал раскрытию совершенного им противоправного деяния. Суд постановил признать мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в колонии строгого режима, - прокомментировали в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Приговор вступил в законную силу.