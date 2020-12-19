Следователи проводят проверку после драки пьяных братьев в самолете в Хабаровске

Командир воздушного судна вызвал полицию, братьев сняли с рейса и отвезли в дежурную часть Фото: УТ МВД России по ДФО

Следком на транспорте разбирается в инциденте, который произошел 15 декабря на борту самолета рейса «Хабаровск-Иркутск». Напомним, что 37-летние братья из Бурятии работали в Южно-Сахалинске и собрались домой. Летели с восьмичасовой пересадкой в Хабаровске. Чтобы не терять время зря, братья вышли в город и напились.

Поднявшись на борт самолета, мужчины подрались. На требования прекратить нарушать общественный порядок они не реагировали и угрожали экипажу. Командир воздушного судна вызвал полицию, братьев сняли с рейса и отвезли в дежурную часть.

- Проводится проверка по факту хулиганских действий на борту самолета рейса «Хабаровск-Иркутск». В ходе проверки надлежит дать оценку действиям мужчин, - сообщили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СУ СКР.

В отношении нарушителей также составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».Мужчинам грозит административный арест сроком до пятнадцати суток.