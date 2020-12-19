Щипач-рецидивист незаметно обокрал хабаровчанку в автобусе и отправился в колонию строгого режима

За плечами мужчины уголовные дела за кражи, в том числе, квартирные Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Игорь (имя изменено - прим. ред.) ехал в автобусе и заметил, как одна из пассажирок убрала мобильный телефон в карман. Мужчина с богатым криминальным прошлым подошел к женщине поближе и запустил руку в карман ее куртки.

Хабаровчанин вытащил телефон так, что ни жертва, ни другие пассажиры не заметили. После Игорь поспешил скрыться. Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию.

Щипача нашли и задержали. Оказалось, что за плечами мужчины уголовные дела за кражи, в том числе, квартирные. В послужном списке также отбывание наказания в колонии.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Мужчина признал вину, дал признательные показания, активно способствовал раскрытию совершенного им противоправного деяния. Суд постановил признать хабаровчанина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года и три месяца с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Приговор вступил в законную силу.