Жители Хабаровского края стали покупать больше дешевой рыбы в 2020 году

За счет исключения посредников между рыбодобывающими компаниями и торговыми предприятиями удалось снизить розничную цену для покупателей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году жители Хабаровского края купили около 688 тонн рыбы по сниженной цене. Это почти на 50 процентов, чем в 2019-м. Ассортимент в рамках проекта «Доступная рыба» широкий: от консерв до кеты.

По сниженным ценам жители региона смогли купить кету, горбушу, навагу, сельдь, гольца, камбалу, корюшку, минтай. Также дешево отпускали частиковые виды рыб и консервы.

— За счет исключения посредников между рыбодобывающими компаниями и торговыми предприятиями удалось снизить розничную цену для покупателей. В рознице голец продавался по цене не более 130 рублей за килограмм, горбуша – не более 135 рублей, кета – не более 150 рублей, навага – не более 45 рублей, сельдь – не более 48 рублей, минтай – 59,99 рублей, камбала – не более 46 рублей за килограмм, – сказали в управлении торговли минсельхоза края.

В проекте, как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, участвуют 42 рыбодобывающие компании и более 100 магазинов по всему региону. В этом году свежемороженую рыбу продавали и на ярмарках выходного дня.