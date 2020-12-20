Обстановка в Хабаровском крае 20 декабря 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 20 декабря, в Хабаровске без осадков, ночью -23 -21, днем -16 -14, ветер юго-западный 9-14 м/с. На юге края преимущественно без осадков, ночью -25 -18, днем -17 -12, ветер западный 7-12 м/с. В центральных районах без существенных осадков, ночью -40 -18, днем -25 -10, ветер западный, северо-западный 4-14 м/с. На севере края без существенных осадков, ночью -30 -19, днем -25 -16, ветер западный, северо-западный 5-14 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом 30994. Из них выздоровлений 25730, скончались 193 человека. За минувшие сутки выявили 346 новых случаев заражения.