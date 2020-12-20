В Хабаровском крае пресекли попытку передачи запрещенных предметов в колонию особого режима Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае пресекли попытку передачи запрещенных предметов в колонию особого режима. Инцидент случился в поселке Ванино. По предварительным данным, передать вещи намеревалась 30-летняя жительница поселка Заветы Ильича Советско-Гаванского района.

- Женщину заметили на режимной территории у административного здания исправительной колонии №1. При ней обнаружили две картонные коробки, в которой находились 16 мобильных телефонов, 24 зарядных устройства, пять SIM карт, 10 USB картридеров, 10 картридеров микро-SD, 15 пар гарнитурных наушников и пять упаковок дрожжей, по 100 грамм в каждой, - рассказали в пресс- службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Сама задержанная рассказала, что знала о содержимом коробок. Она понимала, что рискует получить штраф, тем не менее, шла на правонарушение. Изъятые у нее вещи передали в полицию для принятия процессуального решения.