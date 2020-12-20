Жители Хабаровского края напишут «Диктант здоровья» Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Хабаровского края напишут Всероссийский диктант общественного здоровья. Акция пройдет с 21 по 26 декабря в рамках проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография». Подобное мероприятие поспособствует повышению общей грамотности населения в сфере профилактики неинфекционных заболеваний, популяризации здорового образа жизни.

- Участники акции смогут знать много полезной информации в области укрепления собственного здоровья, а также получить проверенную информацию и конкретный алгоритм действий в той или иной ситуации, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Чтобы участвовать в акции, нужно зайти на специальную интернет-площадку, в течение часа ответить на вопросы. Они будут касаться гриппа, COVID, ОРЗ, здорового образа жизни, хронических неинфекционных заболеваний, диспансеризации и организации медицинской помощи. По итогам диктанта участники получат сертификаты и рекомендации по ведению здорового образа жизни.