Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев проведет прямую линию Фото: Правительство Хабаровского края

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев проведет прямую линию. Мероприятие запланировали на 23 декабря 2020 года. Начало в 19:00. Вопросы от населения принимают уже сейчас. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Задать вопрос или обозначить проблему можно по телефону 8 (924) 104-4-471, пожалуйста, отправляйте сообщения в WhatsApp или в виде SMS. Также оставить вопросы главе региона можно оставить по телефону (4212) 40-22-22 (звонок) каждый день с девяти до 18 часов с 21 декабря до окончания прямой линии.

Ранее назначенный губернатор края уже проводил прямую линию, во время которой выделял ряд основных проблем, которые волнуют местное население. предстоящая прямая линия будет своего рожа подведением итогов проделанной работы в 2020 году и планированием задач на будущий 2021 год.