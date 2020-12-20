Жителям Хабаровского края окажут бесплатную юридическую помощь Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Жителям Хабаровского края окажут бесплатную юридическую помощь. Работу проводят в рамках соглашения между правительством региона и Адвокатской палаты края. Чаще всего за консультациями обращаются неработающие пенсионеры, женщины, воспитывающие детей в возрасте до трех лет, многодетные семьи, родители в неполных семьях, ветераны труда, инвалиды и дети-сироты.

- В основном вопросы касаются предоставления мер соцподдержки, установления отцовства и взыскания алиментов, защиты прав потребителей, а также прав и интересов детей-сирот. Кроме того, юристы помогают защитить трудовые прав, решить другие вопросы, рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Более пяти с половиной тысяч человек уже получили бесплатную юридическую помощь с начала года. Подробная информация об оказании юридической помощи на сайтах mfc27.ru и laws.khv.gov.ru. проконсультироваться также можно по единому бесплатному номеру телефона 8 (800) 100-42-12. Список консультирующих адвокатов на сайте правительства края.