В заповеднике «Бастак» в ЕАО заработал телефон доверия Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В заповеднике «Бастак» в Еврейской автономии заработал телефон доверия. Граждане смогут сообщать о фактах коррупционных проявлений в действиях работников заповедника, а также о конфликте интересов в действиях работников заповедника «Бастак», о несоблюдении сотрудниками заповедника ограничений и запретов, установленных российским законодательством.

- Обращения будут принимать по номеру (42622) 3-82-82 в виде голосовых сообщений на автоответчик. Во время звонка гражданам надо будет назвать свою фамилию, имя, отчество, организацию, место проживания, а также почтовый адрес и контактный телефон, - рассказали в заповеднике «Бастак».

Отметим также, что телефон доверия будет работать круглосуточно. Анонимные обращения и обращения, не касающиеся коррупционных действий работников заповедника, не будут рассмотрены. По итогу рассмотрения обращений заявителям направят письменный ответ.