Обстановка в Хабаровске 21 декабря 2020: отключения воды и отопления, заболеваемость Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

По данным на утро 21 декабря 2020 года, в Хабаровске не зафиксировали отключений горячей и холодной воды. В городе не работает 20 лифтов. За минувшие сутки на дороги города высыпали две тонны противогололедных средств, с улиц собрали и вывезли 52 кубометра снега и мусора.

- Кроме того, за минувшие сутки в Хабаровске случилось 37 дорожных аварий, три пожара и восемь возгораний. По номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 820 раз, - рассказали в городской администрации.

По данным на 20 декабря 2020 года, за сутки COVID-19 диагностировали 244 жителям Хабаровска. Общее число заболевших с начала пандемии - 22393 человека, скончавшихся 193 человека. Жителям и гостям города напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности и социальную дистанцию, носить маски, чаще мыть руки.