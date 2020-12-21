Первые родители в Хабаровском крае начали получать «президентские» выплаты на детей Фото: Олег ЗОЛОТО

Родители в Хабаровском крае начали получать «президентские» выплаты на детей. На счета заявителей переводят по пять тысяч рублей. Сделать такие «подарки» детям распорядился президент России Владимир Путин вовремя ежегодной пресс-конференции по итогам уходящего года.

Как сообщила получательница денег Наталья Алексеева, сообщение о зачислении денег пришло утром в понедельник, 21 декабря 2020 года. В сообщении говорилось о зачислении соцвыплаты в сумме пять тысяч рублей. К слову, деньги всем получателям планируют перевести до конца декабря. Как призналась мама шестилетней Арины, не ожидала такого оперативного перевода.

Напомним, деньги перечисляют по реквизитам, указанным ранее при оформлении выплаты в 10 тысяч рублей. Если счет закрыт, то надо будет заполнить заявление об изменении реквизитов.