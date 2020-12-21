Еврейская автономия получит больше 700 миллионов на медицину Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Еврейская автономия получит больше 700 миллионов на медицину. Напомним, первоочередной задачей обозначил президент Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции обеспечение 100-процентной доступности медицинских услуг для граждан. Работы по развитию первичного звена здравоохранения начнутся с 1 января 2021 года.

- На сегодняшний день часть мероприятий в этом направлении уже реализовали. Например, купили 26 автомобилей неотложной помощи. Они будут работать как в Биробиджане, так и во всех районах области, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Полученные деньги в области намерены потратить на ремонт амбулаторий, городской поликлиники Биробиджана, двух районных больниц. Также намерены восстановить все ФАПы. По заверению властей, в начале следующего года жители будут приходить в хорошие светлые помещения.