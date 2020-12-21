В Хабаровском крае болельщиков пустят на матчи, зрителей - в театры и филармонию Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В Хабаровском крае болельщиков пустят на матчи, зрителей - в театры и филармонию. Постановление о корректировке ограничений подписал Михаил Дегтярев. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Согласно последним изменениям, болельщики смогут посетить матчи регулярного чемпионата России по хоккею с мячом и игры чемпионата КХЛ. При этом заполняемость трибун должна быть не больше 30 процентов.

Возобновили работу театров и филармоний при условии заполняемости залов не более 30 процентов от единовременной пропускной способности. Напомним, с начала декабря в очном формате работают музеи и библиотеки, но принимают посетителей по предварительной записи.

Еще одна корректировка касается перелетов на север края. Согласно последним изменениям, жители северных территорий, излечившиеся от COVID-19 в Хабаровске, смогут улететь домой, предъявив документ о выписке из больницы без справки об отрицательном тесте на коронавирус.