Парк «Северный» в Хабаровске собираются обновить Фото: Администрация Хабаровска

Парк «Северный» в Хабаровске собираются обновить. Концепцию разработают с учетом мнения местных жителей. В основном горожане высказались за увеличение числа туалетов, урн, скамеек и дорожек для пеших прогулок, удобных для мам с колясками.

- Речь идет об обустройстве 30 гектаров юго-западной парковой части, расположенной между улицей Салтыкова-Щедрина и храмом преподобного Серафима Саровского. Обсуждение с участием горожан проходило на сайте мэрии с начала декабря и закончилось на минувшей неделе, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В обсуждении участвовали около 180 жителей краевой столицы. В ближайшее время опрос снова активируют, чтобы хабаровчане смогли поделиться своими мнениями с проектировщиком. Отметим, что замечания и пожелания горожан обязательно учтут до окончательного утверждения концепции.