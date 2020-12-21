В Хабаровском крае объявили конкурс на должность председателя краевого комитета по туризму Фото: Евгения МОЛОТОВА

В Хабаровском крае объявили конкурс на должность председателя краевого комитета по туризму. Михаил Дегтярев, врио губернатора региона, рассказал, что отбор кандидатов проведут с учетом всех требований соответствия занимаемой должности.

- У кандидатов должно быть высшее образование не ниже уровня специалиста. Чтобы участвовать в конкурсе, надо до 11 января 2021 года подать документы в сектор отбора и оценки кадров службы по развитию государственно-гражданской службы и кадров губернатора Хабаровского края, - рассказали в региональном министерстве культуры.

Со своей стороны Михаил Дегтярев отметил, что Хабаровский край - один из ведущих промышленных, научных, спортивных и культурных центров России. Туризм лежит в основе формирования имиджа региона. Сейчас особенно очевидна необходимость разработки новых решений для развития туристской отрасли.