Сбербанк вновь признан лучшим розничным банком страны

Премия RETAIL FINANCE AWARDS учреждена бизнес-журналом The Retail Finance в 2007 году. Ее цель - привлечь внимание профессионального сообщества к наиболее значимым достижениям в области развития финансового ретейла за год, вооружить участников лучшими практиками развития розничного финансового бизнеса, содействовать развитию цивилизованного финансового рынка.

• Лучший розничный банк - проекты «Финансы просто», SberPay, «Образовательный кредит», «ПлатиQR», Social ID, «Сбер ID», «Цифровой сад», «Робот телемаркетинга», Take&Go, «Художники в «СберБанк Онлайн», «Персонализированный интерфейс банкоматов».

• Лучшее IT-решение для розничного банка - проект «Сбер ID». Это единый аккаунт для удобного и безопасного входа на площадки более чем 80 сервисов экосистемы Сбера и партнеров, включая «Ситимобил», DeliveryClub, Okko, «СберАптеку» и многие другие. Для входа достаточно ввести номер телефона, а затем подтвердить вход через push-уведомление, которое придет в приложение «СберБанк Онлайн»; также можно войти по QR-коду. В «Сбер ID» используются надежные технологические решения, которые обеспечивают высокий уровень безопасности.

• Лучший социальный проект - проекты SocialID, «Образовательный кредит» и «Финансы просто».

Технология Social ID связывает любую действующую карту«Мир» с социальным идентификатором гражданина, который можно использовать для получения нефинансовых сервисов. Это избавляет клиентов от необходимости открытия новой карты.

Образовательный кредит, который СберБанк запустил на новых условиях 25 августа 2020 года в соответствии с постановлением Правительства РФ, позволяет подросткам получить деньги на оплату образования в вузе своей мечты всего под 3% годовых. Выплата основного долга по кредиту начинается через девять месяцев после окончания обучения - во время учебы студенты платят только проценты. Уже 14,6 тысячи подростков получают образование на этих условиях. После обновления программы спрос на образовательные кредиты вырос вчетверо.

Проект «Финансы просто» помогает клиентам разобраться в тонкостях финансовых продуктов и сервисов, инвестирования и управления личным бюджетом. Во всех каналах СберБанка клиентов информируют о том, как эффективно и безопасно пользоваться банковскими продуктами и сервисами, и, судя по контрольным тестам, клиенты банка действительно повысили свой уровень финансовой грамотности.

• Креатив года - проект «Художники в «СберБанк Онлайн». Благодаря проекту картины из коллекций ведущих музеев мира, таких как Государственный Эрмитаж и Третьяковская галерея, а также творчество молодых художников стали ближе более чем 64 миллионам пользователей «СберБанк Онлайн». Проект стартовал во время пандемии коронавируса, когда любоваться картинами в музеях было невозможно. С тех пор банк выпустил уже три серии заставок-приветствий.

• Лучшее IT-решение (категория «Выбор читателей») - проект «Робот телемаркетинга»: алгоритм искусственного интеллекта самостоятельно обзванивает клиентов, предлагая им продукты и услуги Сбера. Сервис не имеет аналогов по качеству работы: только 0,5% звонков переводится на оператора после общения с роботом. Каждый третий звонок Сбера совершается роботом.

• Лучший розничный финансовый продукт - проект «Плати QR». В этом году банк запустил новый сценарий оплаты по QR-коду: необходимо всего лишь предоставить для сканирования продавцу свой персональный QR-код из мобильного приложения «СберБанк Онлайн». Сервис удобен и клиентам, которые могут оплатить покупку, не имея с собой наличных или карты, в том числе смартфоном без NFC, и торговым точкам, которым для этого не требуется дополнительное оборудование.

• Креатив года (категория «Выбор читателей») - проект «Цифровой сад». СберПервый, подразделение банка для состоятельных клиентов, и Visa в июле 2020 года представили образовательный проект об осознанном потреблении. В каждом выпуске эксперты рассказывают, как окружающие нас вещи формируют личность, образ жизни и среду. На платформе представлены видео-мастер-классы по дизайну, моде, искусству, гастрономии - гид по осознанному потреблению в разных сферах жизни, а также статьи о философии проекта и истории известных брендов.