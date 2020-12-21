Власти Хабаровского края нацелились на развитие туризма в регионе Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Власти Хабаровского края нацелились на развитие туризма в регионе. Возможности путешествий как в крае, так и в России в целом на встрече с предпринимателями, работающими в сфере туризма и гостеприимства, обсудил Михаил Дегтярев.

- По данным экспертов, в период пандемии доход туристских организаций края сократился практически на 90 процентов в сравнении с 2019 годом, гостиниц - на 75 процентов. Сейчас в центре внимания меры поддержки турбизнеса. Например, в 2020 году субсидии на разработку и обустройство объектов инфраструктуры туристских маршрутов увеличили более чем в 10 раз - с 600 тысяч до 6,9 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Представители туристской отрасли уже предложили поддержку и содействие в подготовке заявки края для участия в новом нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае объявили конкурс на замещение должности председателя комитета по туризму.