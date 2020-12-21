Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 21 декабря 2020: лечатся 286 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на 21 декабря 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре, действующего на базе Горбольницы №2 лечение получают 525 человек. Из них у 286 пациентов подтвержден covid-19. За минувшие сутки госпитализировали 25 человек, выписанных по выздоровлению нет.

- В реанимационном отделении находится 31 пациент. У трех человек только подозревают заражение коронавирусом. Кроме того, лечение получают 236 пациентов с внебольничной пневмонией. За минувшие сутки госпитализировали 39 пациентов с пневмонией, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В инфекционный госпиталь городской больницы №4 госпитализировали 18 человек. Выписали по выздоровлению 19 человек. Всего в госпитале 290 человек.

Жителей и гостей города юности убедительно просят избегать мест массового скопления людей, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чаще и тщательнее мыть руки. Горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендуют оставаться дома.