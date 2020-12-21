В Хабаровске заработает выставка рисунков «Рождество глазами детей» Фото: Влад КОМЯКОВ

В Хабаровске заработает выставка рисунков «Рождество глазами детей». Горожан приглашают посмотреть работы юных художников с 25 декабря по 12 января. Экспозицию организовали в выставочном зале Дома творческой интеллигенции КНОТОК по адресу: Хабаровск, улица Фрунзе, 69а.

- Юные художники, участники выставки используют различные творческие приемы и техники. Они изображают Вифлеемскую пещеру, святое Семейство, Богоматерь с младенцем и ангела, парящего в небе. Творчество детей во многом наивно и простодушно, но в этом и заключается вся прелесть выставки, - рассказали в краевом минкульте.

В этот раз в экспозиции «Рождество Христово глазами детей» представлены 25 творческих композиций. Жителей и гостей города убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию во время посещения выставки.