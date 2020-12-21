В Хабаровском крае хотят создать научно-образовательный центр мирового уровня ФОТО: краевой минобр

В Хабаровском крае хотят создать научно-образовательный центр мирового уровня. Возможность реализации такого проекта обсудили в краевом правительстве. Совещание прошло под председательством первого заместителя председателя правительства края Марии Авиловой. В обсуждении принимали участие руководители университетов и научных организаций.

Как сообщили в краевом минобре, участники встречи рассмотрели возможные направления деятельности центра с учетом конкурентных преимуществ и кооперационных особенностей регионального сектора исследований и разработок. На данный момент известно, что пока только приняли решение о создании рабочей группы по разработке концепции научно-образовательного центра.

Ранее сообщалось, что «Инновационный Хабаровск» создадут на Большом Уссурийском острове. Таков итог голосования за лучший проект по развитию территории. Развивать территорию с учетом пожеланий общественности призвал во время «прямой линии» руководитель региона Михаил Дегтярев.