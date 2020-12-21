В Хабаровском крае нашли провалившийся под лед автомобиль Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае нашли провалившийся под лед автомобиль. Спасатели работают на протоке Омми близ одноименного поселка в Амурском районе. На сегодняшний день известно, что провели разведку места провала, подготовили майны, водолазы выполнили шесть спусков.

- Спасателям удалось найти на дне автомобиль, в салоне никого не было. Поиски пропавшего рыбака продолжаются. К работам привлекли в общей сложности две группы спасателей МЧС России из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, участников местного поисково-спасательного отряда, полицейских, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что информация о происшествии поступила в Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю 18 декабря. Предварительно известно, что мужчина 1976 года рождения 14 декабря отправился на рыбалку на легковом автомобиле на протоку Серебряная вблизи села Омми и не вернулся.