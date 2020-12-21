Село Гатка в Хабаровском крае защитили от наводнений Фото: Администрация Хабаровска

Село Гатка в Хабаровском крае защитили от наводнений. Работы длились пять лет, в них вложили 60 миллионов рублей. Напомним, в июле 2015 года паводок затопил придомовые территории. Пострадало имущество жителей. Для предотвращения подобных стихийных бедствий в будущем, разработали проект по увеличению пропускной способности русла реки Большая Хадя.

- Работы шли с 2015 по 2017 годы на километровом участке русла реки. Еще один участок протяженностью 1,5 километра осваивали на втором этапе в 2018-2020 годах. Таким образом смогли снизить риски затопления территории поселения в период прохождения паводков и предотвратить ущерб, наносимый наводнениями населению, - подчеркнула и.о. министра природных ресурсов Елена Балезина.

По мнению специалистов, после наводнений 2019 и 2020 годов в крае планируют увеличить пропускную способность участков русел еще семи рек.