Задушил и закопал возле дома: стали известны подробности исчезновения жителя Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Хабаровского края предъявили обвинение в убийстве. По предварительной информации, 43-летний фигурант сначала отрицал свою вину. Однако под тяжестью собранных следствием доказательств дал признательные показания.

- По версии следствия, в ноябре 2020 года в правоохранительные органы поступила информация о безвестном исчезновении жителя станции Зимовье, расположенной в Верхнебуреинском районе. Он пропал в августе 2020 года, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Злоумышленник рассказал, что поссорился с потерпевшим и задушил его во время конфликта. Потом, чтобы скрыть следов преступления, закопал тело мужчины на территории, прилегающей к дому. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Ранее он уже был судим за убийство. В 2019 году освободился из колонии после отбытия наказания в виде 10 лет лишения свободы.