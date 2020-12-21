Первый заместитель председателя Законодательной думы Хабаровского края Сергей Зюбр вновь посетил Комсомольск-на-Амуре

В рамках недели Конституции Сергей Зюбр провел с учениками 11 класса средней школы №31 открытый урок, посвященный главному закону страны Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Вице-спикер краевого парламента Сергей Зюбр в преддверии новогодних праздников побывал на своем избирательном участке. Несмотря на то, что время поездки пришлось сократить, Сергей Александрович успел провести его с максимальной отдачей.

– Посетил несколько дворов, встретился с жителями, – сообщил Сергей Александрович. – Проконтролировал процесс заливки дворовых катков. Катки, организованные силами жильцов на придомовых территориях полезны вдвойне. С одной стороны – это отличный досуг, а с другой, способ – укрепить свое здоровье.

Также, в рамках недели Конституции Сергей Зюбр провел с учениками 11 класса средней школы №31 открытый урок, посвященный главному закону страны.

– Занятие длилось два академических часа, – отметил депутат. – Говорили об основных и ключевых постулатах, закрепленных в Конституции, о ее роли в жизни гражданина. Школьников интересовали вопросы политической обстановки в стране и крае, деятельности Думы, депутатов, порядка обращения в Думу, перспективы развития их города и края и многие другие вопросы. На самом деле, состоялся очень важный и интересный диалог с уже почти взрослыми жителями края, которым сложно пока разобраться в том, что происходит. Эту работу с молодежью планирую продолжать и в будущем году.

Кроме того, депутат проехал по реконструированному Комсомольскому шоссе и отметил прекрасное качество дорожного полотна.

– Состояние дорог, одна из самых распространенных тем обращений избирателей, – отметил Сергей Александрович. – В ходе недавнего заседания Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов мы приняли решение рекомендовать краевому правительству обратить пристальное внимание на состояние дорог в районах. На сегодняшний момент наша главная задача –обратить внимание исполнительной власти на те вопросы, которые поднимают районы. Это касается не только состояния дорожных сетей, но и образования, здравоохранения, культуры и спорта.