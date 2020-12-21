Символы театров собрали в одном сквере Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Символы театров собрали в одном сквере Хабаровска. Теперь горожане заходят в Театральный сквер, чтобы сфотографироваться на фоне скульптур и просто полюбоваться ими. На территории есть скульптуры, посвященные «Театру юного зрителя», «Краевому музыкальному театру», «Триаде», «Хабаровскому театру кукол» и «Хабаровскому краевому театру драмы».

- Подготовка и оформление нового живописного уголка краевой столицы длились почти год. Сначала разрабатывали эскизы, потом собирали образы, создавали макеты, изготавливали формы для отливки композиций из бронзы, тонировали, шлифовали, лакировали, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Работы по установке скульптур на постаменты завершились на минувшей неделе. Чтобы уберечь произведения искусства от вандалов и «черных металлистов», их надежно закрепили. Они находятся в сквере, который занимает одну пятую территории парка «Динамо».